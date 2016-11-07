Вашингтон, 7 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп в оставшееся до выборов время не сможет самостоятельно вести микроблог в соцсети Twitter. Решение о передаче аккаунта под управление помощников миллиардера было принято членами избирательного штаба Республиканской партии, передает телеканал CBS News.

Twitter.comrealdonaldtrump Микроблог Дональда Трампа

Отмечается, что за публикации в соцсетях теперь будут отвечать новые лица. Как правило, публичные сообщения в интернете в рамках предвыборной кампании размещают члены избирательного штаба, однако Трамп вел микроблог самостоятельно.

В течение президентской гонки он не раз пользовался твиттером, резко критикуя соперников, что причиняло неудобства штабу республиканцев. Так, в ряде случаев высказывания Трампа были диаметрально противоположными репликам Майка Пенса, который претендует на пост вице-президента.

За последние сутки большая часть опубликованных от имени Трампа сообщений являются доброжелательными. Они представляют собой благодарности жителям штатов, в которых Трамп побывал в преддверии выборов.