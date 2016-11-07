Севилья, Испания, 7 ноября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Испанская «Севилья» на своем поле уступила каталонской «Барселоне» в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 6 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, завершилась со счетом 1:2.

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В составе «сине-гранатовых» голевыми действиями отметились нападающий Лионель Месси и форвард Луис Суарес. У хозяев поля мяч забил Витоло.

После одиннадцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. «Севилья», набравшая 21 балл, находится на 5-й позиции.

Чемпионат Испании. 2016−17. Тур 11

«Севилья» (Севилья) — «Барселона» (Барселона) — 1:2 (1:1).

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