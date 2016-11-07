Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Начало матча между «Ростовом» и тульским «Арсеналом» было менее позитивным, чем итоговый счёт на табло (4:1). Уже на восьмой минуте гости отправили в ворота хозяев поля — ростовского стадиона «Олимп-2» — первый и, как оказалось впоследствии, единственный мяч. Но жёлто-синие и предполагали, что игра не будет лёгкой. Об этом сказал после встречи наставник донской команды Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе ростовчан.

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«Тяжело перейти с одной орбиты на другую. Еще накануне игры целая группа футболистов была не готова к матчу. В самом начале встречи проигрывали борьбу, были далеки от соперника и позволили ему многое сделать. Но клич «мужики» и характер сработали. Многое в игре сломалось из-за того, что кто-то где-то не добегал из-за усталости. Но в некоторых эпизодах индивидуальное мастерство действительно помогло», — отметил Данильянц.

Отметим, что в турнирной таблице РФПЛ «Ростов» занимает седьмую строчку. В активе команды — 20 очков. Следующая игра в рамках российского чемпионата пройдёт на выезде 18 ноября. В Казани жёлто-синие сыграют с «Рубином», у которого 18 очков и восьмая позиция в турнирной таблице.

Напомним, домашний матч Лиги чемпионов УЕФА «Ростову» предстоит сыграть 23 ноября. На футбольной арене «Олимпа-2» жёлто-синие примут «Баварию» из Мюнхена.