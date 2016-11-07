Вашингтон, 7 ноября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Запуск новых ракет американской компании SpaceX с астронавтами на борту может быть опасен. Соответствующее письмо руководству NASA направили члены комитета советников ведомства по вопросам Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Spacex.com Капсула

По данным издания, поводом для беспокойства стала заправка SpaceX топливом, охлажденным до сверхнизкой температуры, которое требует старта ракеты спустя 30 минут после заправки. За это время, считают специалисты, астронавты попросту не успеют разместиться в корабле-капсуле.

При этом в письме также отмечается, что ни одна страна мира не размещает экипаж на корабле до завершения заправки.

Руководство NASA планирует разобраться в данной ситуации до конца 2016 года.