Улан-Удэ, 7 ноября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Противостояние администрации Улан-Удэ и правительства Бурятии продолжается. На этот раз очередное громкое заявление сделала горадминистрация в лице и. о. председателя комитета по финансам Татьяны Базякиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам чиновницы, долговая нагрузка города Улан-Удэ на конец года составит 2 683, 41 млн рублей (почти 2,7 млрд руб.), или 89% от планируемого объема собственных доходов (3017,71 млн рублей) на 2017 год. С 2014 года объем долга увеличился на 260 млн рублей в связи с недостаточностью собственных средств, «обусловленных несовершенством межбюджетных отношений», подчеркнула Базякина.

Власти Улан-Удэ заявили, что бюджет города «можно разгрузить за 5 лет» при условии, что муниципалитету предоставят бюджетный кредит на замещение ранее взятых коммерческих. Однако, по словам Татьяны Базякиной, город «все еще лишен этой возможности».

Она рассказала, что в 2016 году Бурятии из федерального бюджета предусмотрен бюджетный кредит в сумме 564,43 млн рублей. «В 2015 году комитет по финансам администрации города Улан-Удэ обратился в министерство финансов России за разъяснениями о возможности предоставления аналогичных бюджетных кредитов местным бюджетам. Минфин России пояснил, что субъекты РФ вправе в установленном им порядке предоставлять бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований, в том числе на замещение рыночных заимствований. В настоящее время в бюджете Республики Бурятия на 2016 год предоставление таких бюджетных кредитов не предусмотрено, также отсутствуют соответствующие нормативно-правовые акты», — продолжает Базякина.

Чиновница утверждает, что горадминистрация на протяжении двух лет «неоднократно обращалась» в правительство региона с просьбой о предоставлении бюджетного кредита на замещение коммерческих: «На сегодняшний день положительных результатов нет». При этом, по данным городских властей, это позволило бы сэкономить бюджетные средства по расходам на обслуживание муниципального долга: обслуживание коммерческого кредита в сумме 1 млрд рублей обошлось бы бюджету в 102−103 млн рублей, а бюджетного — в 1 млн рублей.

Называется и другой вариант — принятие правительством Бурятии госпрограммы по снижению объема муниципального долга, предусматривающей ежегодное субсидирование местного бюджета на погашение задолженности по коммерческим кредитам в сумме 200 млн рублей. «Так в течение пяти лет можно значительно разгрузить бюджет города Улан-Удэ», — подытожила Татьяна Базякина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, противостояние городских и республиканских властей продолжается уже не первый день. Камень преткновения — межбюджетные отношения. Город заявил о необходимости их пересмотра, в ответ глава региона попросил дать оценку этим заявлениям.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын «дал поручение проанализировать публичные заявления мэрии о роли правительства РБ в закредитованности Улан-Удэ». «Согласно заявлениям чиновников мэрии и мэра г. Улан-Удэ А.М. Голкова, республиканское правительство неоднократно вынуждало мэрию Улан-Удэ и депутатов горсовета принимать расходные обязательства, не обеспеченные финансированием, что привело к высокой закредитованности», — говорилось в сообщении правительства региона.

Напомним также, доходы бюджета Улан-Удэ на 2016 год составляют 6,2 млрд руб. (в том числе собственные доходы — 3,08 млрд); расходы — почти 6,5 млрд руб.