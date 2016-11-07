Нью-Дели, 7 ноября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Власти Индии объявили о закрытие школ в столице страны из-за высоко уровня загрязнения воздуха, сообщает 7 ноября Associated Press.

Дели

6 ноября в Нью-Дели состоялось экстренное заседание кабинета министров. После заседания главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что школы в столице страны будут закрыты в течение трех дней, все строительные работы будут остановлены, по крайней мере, в течение пяти дней из-за высокого уровня загрязнения воздуха.

Кеджривал также заявил, что все ТЭС, расположенные на окраине города будут остановлены на 10 дней, жителям Нью-Дели рекомендуется не выходить на улицу.

Загрязнение воздуха в Нью-Дели было вызвано тем, что фермеры в соседних штатах Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш сжигают солому от урожая рисовых культур, чтобы освободить поля для посева пшеницы.