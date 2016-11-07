Барнаул, 7 ноября, 2016, 07:35 — ИА Регнум.



Вести-Алтай Алтайские охотники

Рубцовск красной линией

О ситуации с теплоснабжением Рубцовска 1 ноября сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на представителей Сибирской генерирующей компании. Вопрос этот был основным в ходе «прямой линии» с потребителями тепловой энергии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эта компания получила теплосети в аренду всего несколько месяцев назад, и, несмотря на сжатые сроки, энергетики смогли в оперативном порядке не только чинить коммуникации, но и начать реализовывать план по объединению ТЭЦ в единый контур. Вместе с тем, потребители недоумевают, зачем осенью вновь потребовалось проводить прессовку.

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«Когда наша компания зашла в Рубцовск, мы знали, что МУП «Рубцовские тепловые сети» не имело финансовой возможности провести ремонт сетей, оборудования и т.д., т. е. необходимые мероприятия, которые проводятся энергетиками в летний период. Поэтому мы предположили, что и гидравлические испытания они не выполнили должным образом. Наши предположения оправдались. Кроме тех повреждений сетей, которые выявило предприятие до нас, мы обнаружили еще 40! Известно, что повреждения сетей проявляются в самый неудобный момент, когда на улице холод в 20−40 градусов. Крайне важно было обнаружить и устранить их вовремя в наиболее безболезненный для потребителей период, когда на улице еще не установились зимние морозы, — пояснил директор Барнаульской тепломагистральной и теплосетевой компаний Александр Гросс.

Новый транспортный скандал в Бийске

Прокуратура признала незаконной сделку властей Бийска с оператором электронных проездных, — об этом 7 ноября информирует сайт ИД «Алтапресс».

Как следует из публикации, в конце 2015 года мэрия провела торги и определила компанию, которая должна будет организовывать пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах. Ей стала компания «Норд». Ранее этим занималась сама администрация. 30 января мэрия по обоюдному согласию расторгла прямые договоры с 18-ю перевозчиками. После этого решать, кому на каком маршруте работать, стала компания «Норд». Таким образом, администрация отдала компании «властно-распорядительные полномочия». Прокуратура считает, что это недопустимо и нарушает несколько пунктов закона «О защите конкуренции». Правоохранители потребовали от администрации Бийска устранить нарушения. Помимо этого они подали иск в горсуд, чтобы заставить чиновников самим организовывать транспортное обслуживание горожан.

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«Норд» — это компания, ставшая оператором системы электронных проездных в Бийске. Ее внедрили всего за 7,5 млн рублей. Система начала работать на общественном транспорте наукограда в начале июля. При этом цены на проезд для горожан выросли с 15 до 17 рублей. Комиссия оператора системы с каждого платежа составляет около 10%.

«Передача «на откуп» частной организации транспортного обслуживания населения вызвало, помимо удорожания услуги, массу неудобств. С маршрутов исчезли «Газели» и автобусов стало не хватать, а новые правила расчета «при входе» с кондукторами вызывают массу нареканий пассажиров, особенно преклонного возраста», — пояснил депутат бийской гордумы Станислав Москаленко.

Алтайские муниципалитеты отказываются от «двухглавости»

Институт сити-менеджера оказался не совсем понятен рядовым жителям: очередной алтайский муниципалитет решил отказаться от «двуглавости» и перейти к единой должности главы района, — пишет 2 ноября ИА «Банкфакс». Данная реформа, активно проводящаяся в регионе с 2015 года, призвана вернуть своеобразный статус-кво, когда существовали должности главы муниципального образования и председателя представительного органа власти.

Под «двуглавостью» обычно подразумевается способ организации власти, когда в муниципалитете одновременно работают глава администрации (руководитель исполнительно-распорядительного органа) и глава МО (организует работу выборного органа). Теперь глава администрации стал называться главой, а руководитель местного депутатского корпуса — председателем. При этом глава мунобразования в большинстве случаев избирается депутатами на открытой сессии из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

1 ноября в рамках интернет-конференции на офсайте Алтайского Заксобрания председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов отметил, что «ситуация, при которой глава муниципалитета избирался из числа депутатов и возглавлял представительный орган, а глава администрации назначался по контракту по итогам конкурса, вызывала непонимание у жителей нашего края».

Кадровая недостаточность в «скорой помощи»

О кадровых проблемах в здравоохранении со ссылкой на начальника регионального управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности Ирину Долгову 3 ноября сообщило ИА «Амител».

«В настоящее время в службе «скорой помощи» работают почти 3,5 тысячи человек. Врачей — 239. Даже несмотря на высокий уровень зарплаты, специалисты (за исключением отдельных территорий региона) не спешат устраиваться на работу в «скорую». Укомплектованность штатных должностей врачей в 2016 году составляет 45,5%, около 61% — среднего медицинского персонала», — отмечается в сообщении.

К тому же, власти признают, что из-за сложных погодных условий «скорая» не всегда может доехать до отдаленных деревень. Сложная ситуация складывается, например, в Мамонтовском районе.

Инфляция и цены

Инфляция в Алтайском крае за январь-октябрь составила 5%, — сообщает 2 ноября газета «Алтайская правда» со ссылкой на Алтайкрайстат. При этом отмечается, что год назад этот показатель был более чем в два раза выше (110,7%).

За октябрь 2016 года цены в регионе выросли на 0,7%. В прошлом году октябрьская инфляция достигала 0,8%.

Более всего с начала этого года подорожали непродовольственные товары. Рост цен составил 6,6%. За второй месяц осени они подорожали на 0,7%.

Продукты питания выросли в цене за десять месяцев на 3,7%, а за минувший месяц — на 1,4%. Услуги стали обходиться жителям региона на 4,2% дороже (по сравнению с декабрем 2015 года). Но при этом за октябрь они подешевели на 0,2%

Дешевый бензин

Бензин в Барнауле остается одним из самых дешевых в России, — сообщает 6 ноября газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Росстат. Так, в среднем его цена составляет 34,42 рубля за литр. Литр АИ-92 стоит 33,23 рубля, АИ-95 — 36,47 рубля, дизтопливо — 32,61 рубля.

В Сибири Барнаул по дешевизне бензина находится на третьем месте. На первом Горно-Алтайск (там средняя цена за литр 33,97), на втором — Красноярск с 34,32 рублями.

В целом по России Барнаул разместился на шестом месте. Помимо Горно-Алтайска и Красноярска, дешевый бензин в Челябинске — 33,99 за литр, в Иваново — 34,26 и Ярославле — 34,34. А самый дорогой бензин в Анадыре — 53,12 рубля.

«Я отвечаю за все»

ИА «ПолитСибРу» 2 ноября опубликовало развернутое интервью с лидером алтайских единороссов Борисом Трофимовым. Секретарь политсовета Алтайской краевого отделения «Единой России» почему он не стал председателем Заксобрания, какую роль во время выборов играет партийная дисциплина и что будет главной политической задачей в 2017 году.

В частности, Борис Трофимов достаточно подробно рассказал о причинах слабого голосования за партию власти на выборах в Госдуму (в стратегии кампании планировалось получить 50 процентов за партийный бренд, взяли 36 процентов) и открыто признал ошибки.

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«В июне-июле этого года региональное отделение обратилось к секретарям местных отделений по реализации проекта партийной мобилизации в день голосования. Проект заключался в том, чтобы каждый член партии привел на выборы 10 знакомых. Таким образом, мы рассчитывали на 300 тысяч голосующих только в рамках партийного проекта. Всего же проголосовало 273 тысячи избирателей. Одним словом, мы провалили не просто партийный проект, а участие наших партийцев в дне голосования, и это одна из причин снижения процента голосования за партию», — отметил Борис Трофимов.

По его словам, в сложившихся условиях самое простое решение — взять ответственность полностью на себя. «Другой путь — глубокий объективный анализ на уровне каждой первичной партийной организации (а их в крае свыше полутора тысяч), обсуждение этого вопроса на конференции без скидок на социально-экономическую ситуацию или настроения общества. Роль партии — это формирование власти на региональном и муниципальном уровнях», — подчеркнул Борис Трофимов.

Он также напомнил, что следующий год — это выборы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, и пройдут они в условиях жесткой политической конкуренции. «Мы должны пересмотреть реальные возможности партии в части ведения конкурентной, легитимной, открытой политической борьбы. Все эти вопросы уже рассматриваются вместе с депутатами. Им высказаны просьбы и даны поручения в ноябре-декабре вести политическую и кадровую работу, особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске», — заявил лидер алтайских единороссов.

Реорганизация онкодиспансера

В Алтайском крае завершилась реорганизация онкодиспансера, — сообщает 7 ноября программа «Вести-Алтай».

В новом корпусе центра «Надежда» открыли сразу три дневных стационара, здесь заработало первое и единственное пока в Сибири отделение рентгенохирургических методов, которое уже пользуется огромным спросом.

Гордость диспансера — запущенное 1 ноября отделение эндохирургии, для более щадящего лечения пациентов. Специальную аппаратуру для радиочастотной абляции в онкоцентре используют с августа этого года, провели уже более 20 операций: при помощи специального зонда и ультразвуковой навигации врачи находят пораженные опухолью участки и убирают их точечным облучением.

Но число операций ограничивает высокая стоимость расходного материала — каждый зонд стоит около полутора тысяч долларов. Поэтому врачи уже направили в Фонд ОМС заявку с просьбой — учитывать стоимость новой методики при определении финансирования.

«Снег рыхлый, а заяц уставший»

В Алтайском крае стартовала охота на зайца и лису. Пушные звери из-за внезапно начавшейся зимы еще не успели сменить шкурку на защитный окрас. Понятно, что так они становятся легкой мишенью для охотников, — об этом 2 ноября сообщают «Вести-Алтай».

«У природы нет плохой погоды. Сложнее, конечно. Снег рыхлый, заяц уставший, сидит», — поясняет охотник Сергей Екшибаров.

А вот для браконьеров такая погода в радость — и уазик охотнадзора далеко не заберется, да и открытая путевка на зайца служит прикрытием для нахождения в лесу с ружьем. Только за прошлую неделю было вскрыто 15 фактов незаконной добычи копытных. Застрелено 5 лосей и 10 косуль в Тогуле, Новичихе, Калманке, Троицком, Чарышском и Егорьевском районах края. А самые опасные для зверей моторизированные браконьеры уже пробуют заезжать в угодья на снегоходах.