Анкара, 7 ноября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Турция намерена самостоятельно выбирать свой путь развития, не принимая в расчет мнения других стран. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии присуждения научных званий в одном из вузов страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM У двери в ЕС

«Отныне мы (власти Турции) будем делать все необходимое для благосостояния народа и процветания страны», — говорит турецкий лидер.

При этом Эрдоган добавил, что на протяжении почти 53 лет Запад заставляет Турцию «ожидать» у дверей Европейского союза (ЕС).

«Запад не сделал для Турции ничего хорошего, — отмечает президент. — Чего должна ждать от Запада Турция, если ее уже на протяжении 53 лет заставляют ожидать у дверей ЕС».

Эрдоган выразил уверенность, что благодаря приложенным усилиям Турция сможет пройти через все испытания.

«Мы сами будем решать свои проблемы», — отметил глава государства.

6 ноября агентство Reuters сообщило, что доклад Европейской комиссии, посвященный вопросам вхождения Турции в ЕС, подчеркивает проблемы со свободой прессы и независимостью судебной системы в стране.

В докладе, полный текст которого будет опубликован 9 ноября, говорится, что у властей ЕС особенно вызывают озабоченность аресты многих сотрудников СМИ и закрытие неугодных газет, после неудавшегося переворота.

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