Москва, 7 ноября, 2016, 07:24 — ИА Регнум. В Москве из-за непогоды задержано или отменено 79 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Iho.hu Снегопад

К 7:15 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано 28 рейсов, 30 — отменено. В «Домодедово» отменено 4 вылета, 17 — задержано.

Днем ранее «Аэрофлот» сообщил об отменах и задержках рейсов из-за сильного снегопада и ухудшения видимости. МЧС РФ по региону объявило 6 ноября «оранжевый» уровень опасности погоды: на Москву обрушился сильный снегопад с метелью.