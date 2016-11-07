Москва, 7 ноября, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch, который якобы содержит подтверждения авиаудара российских ВКС по школе для девочек в сирийской провинции Идлиб, является очередным информационным вбросом. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передают «Вести».

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В докладе, опубликованном Human Rights Watch 6 ноября, говорится, что 26 октября было совершено военное преступление, ответственность за совершение которого лежит на вооруженных силах РФ. В качестве доказательств в документе представлены записи семи «телефонных интервью» пострадавших.

За более чем неделю до публикации доклада правозащитников Минобороны и МИД РФ уже представили исчерпывающие комментарии, касающиеся обвинений в адрес российской стороны. По словам Конашенкова, новые сведения «не выдерживают никакой критики и являются очередным информационным вбросом».

Представитель Минобороны также напомнил авторам доклада, что провинция Идлиб, включая населенный пункт Аль-Хас, в котором находилась якобы разрушенная школа, более года контролируется боевиками террористической организации Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ).

«Поэтому говорить о том, что на территории, подконтрольной сирийскому филиалу «Аль-Каиды», и в условиях боевых действий продолжают действовать светские школы, возведенные еще правительством Башара Асада, могут только откровенные лжецы или сумасшедшие», — отметил Конашенков.

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