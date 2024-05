Вашингтон, 7 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Певица Шер, актриса Барбара Стрейзанд, Стинг и другие знаменитости, обещавшие покинуть США в случае избрания на пост президента республиканца Дональда Трампа, продают свою недвижимость в США и переезжают в Канаду. Фальшивые плакаты с подобными объявлениями появились в воскресенье, 6 ноября, на улицах Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщает издание Hollywood Reporter.

Hollywoodreporter.com Фальшивые плакаты

Жертвами розыгрыша стали выступавшие против Трампа знаменитости, среди которых писатель Стивен Кинг, певица Шер, актер Джон Стюарт, актриса Барбра Стрейзанд и некоторые другие. Все они заявляли ранее, что не станут жить в США в том случае, если победу на выборах президента одержит республиканец Дональд Трамп.

Красочные рекламные билборды с информацией о продаже недвижимости заполнили престижные районы Лос-Анджелес. Над созданием плакатов трудился уличный художник Сабо. На них рядом с фотографией знаменитости изображен Трамп в качестве агента по недвижимости. В числе прочего указало, что свои апартаменты представители шоу-бизнеса продают в связи с переездом в Канаду.

Желающим приобрести дома звезд Голливуда приделается позвонить по номеру существующей художественной галереи в Беверли-Хиллз, которая в настоящее время закрыта. Кроме того, в объявлении указан сайт: GTFOOH.today. Эту аббревиатуру следует расшифровывать так: Get the f. out of here today, пояснил изданию креативный художник.

«Половина Голливуда переезжает в Канаду, если Трам изберется!» — Восклицает Сабо. Впрочем, художник уверен, что большой угрозы киноиндустрии это не нанесет.

Объявления размещены на зданиях, лавочках парков и других привлекающих внимания местах. Их фигурантами стали также Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон и Нив Кэмпбелл.