Красноярск, 7 ноября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае средние цены на первичном рынке жилья снизились на 2% (в III квартале 2016 года по отношению к IV кварталу прошлого года), на вторичном рынке — на 2,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

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Уточняется, что за аналогичный период 2015 года снижение на первичном рынке составило 3,4%, на вторичном — 6,8%. В целом снижение цен на рынке жилья произошло по всем типам квартир. Более всего на первичном рынке подешевели квартиры улучшенного качества (на 2,5%), на вторичном рынке — квартиры низкого и улучшенного качества (на 3,4 и на 2,7 процента соответственно).

По данным статистиков, на первичном рынке со II квартала 2015 года по II квартал текущего года цены на жилье в регионе снижались. В III квартале 2016 года по отношению к предыдущему — цены выросли на 0,1%. На вторичном рынке жилья снижение цен продолжилось (на 1,4% ко II кварталу 2016 года).

Добавим, на конец третьего квартала текущего года 1 кв. метр в красноярской квартире в среднем стоил 49 641 руб. на первичном рынке, 43 730 руб. — на вторичном.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-июне 2016 года за счет всех источников финансирования в Красноярском крае построено 9,2 тыс. квартир (включая квартиры в общежитиях), что на 14,8% больше, чем в январе-июне 2015 года. По данным красноярских статистиков, средняя площадь квартир, введенных организациями-застройщиками, составила 51,2 кв. м, построенных населением — 107,3 кв. м.