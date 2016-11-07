Пекин, 7 ноября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) — главный законодательный орган страны — одобрил проект нового закона о кибербезопасности. После вступления закона в силу правоохранительные органы КНР получат право замораживать счета иностранных граждан, причастных к кибератакам.

Olli Henze Кибербезопасность

Как сообщают китайские СМИ, данный закон создан для того, чтобы объединить усилия нескольких государственных органов в борьбе с киберпреступниками и защитить граждан КНР. Однако ряд западных экспертов полагает, что на самом деле принятый закон направлен против зарубежных поставщиков ПО и комплектующих.

Новый законопроект обязует граждан КНР отказаться от приобретения зарубежного программного обеспечения или комплектующих, если с помощью данного оборудования может быть нанесен ущерб безопасности других пользователей, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, опубликованному Администрацией по вопросам киберпространства КНР, с 1 сентября на территории Китая были введены дополнительные меры по регулированию сферы информационных технологий.