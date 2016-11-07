Чжухай, Китай, 7 ноября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Оргкомитет международного авиасалона Airshow China-2016 сообщил о подписании более 400 соглашений на общую сумму в $40 млрд. Таковы итоги 6-дневной работы одного из самых крупных авиафорумов в Азии.

Airshow.com.cn Airshow China-2016

«Более 700 участников из 42 стран мира, 400 тыс. посетителей, 151 самолет, выступление нескольких пилотажных групп — это лишь то немногое, что сразу приходит на ум», — сообщил журналистам пресс-секретарь организации, занимающейся проведением мероприятия.

На полях салона были подписаны соглашения на приобретение 187 летательных аппаратов. Абсолютным рекордсменом по количеству проданной техники стала китайская корпорация Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), клиенты которой приобрели 40 ближнемагистральных лайнеров ARJ21−700 и 56 пассажирских самолетов C919, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, российская корпорация «Вертолеты России» и китайская компания Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co. Ltd. заключили соглашение, согласно которому российская сторона обязуется до конца 2017 г. передать китайской стороне 3 вертолета: «Ансат», Ми-171 и Ка-32.