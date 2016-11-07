Ухань, Китай, 7 ноября, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, в ближайшем будущем китайский флот может пополнится сразу несколькими уникальными кораблями, главной особенностью которых является полное отсутствие экипажа.

Zgxzw.com Китайский беспилотный катер

Беспилотный катер «SeaFly-01», длинна которого достигает 10,25 м, успешно прошел первые испытания на озере Наньху, неподалеку от г. Ухань. Судно управляется оператором, который может находится на любом удалении от катера — связь между компьютером оператора и бортовым компьютером катера поддерживается с помощью спутниковых систем, пишет «Чжунго цзюньван».

«SeaFly-01» построен из углеводородных материалов, обеспечивающих высокую маневренность и «невидимость» на радарах противника. Катер способен развивать скорость до 45 узлов. Навигация осуществляется с помощью китайской системы глобального позиционирования «Beidou».

Главными задачами китайских катеров-беспилотников станет разведка, патрулирование прибрежных вод, поиск и обнаружение подводных лодок противника, мониторинг качества воды.

Как отметил главный инженер проекта Лю Фэй, судно может использоваться практически в любых целях и в любых условиях. Кроме того, катера будут вооружены крупнокалиберным стрелковым оружием, а также легкими противокорабельными ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская государственная корпорация China Aerospace Science and Industry Corp, являющаяся одним из главных разработчиков вооружения в КНР, представила свою последнюю разработку — сверхзвуковую противокорабельную ракету CM-302.