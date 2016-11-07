Чжухай, Китай, 7 ноября, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Китайская государственная корпорация China Aerospace Science and Industry Corp, являющаяся одним из главных разработчиков вооружения в КНР, представила свою последнюю разработку — сверхзвуковую противокорабельную ракету CM-302.

Casic.cn Ракета CM-302

«CM-302 является самой современной и безупречной противокорабельной ракетой на международном рынке вооружения. И это не преувеличение, а констатирование факта», — заявил журналистам пресс-секретарь оборонной корпорации Лю Сяогэ.

По словам представителя корпорации-разработчика, главным преимуществом китайской ракеты является ее приспособляемость практически ко всем типам носителей. CM-302 может быть установлена на судах, самолетах, а также на наземных мобильных комплексах. Дальность полета ракеты составляет 290 км, пишет «Жэньминь жибао».

Китайская СМ-302 способна уничтожить ракетный эсминец водоизмещением в 5 тыс. тонн. Уникальная система наведения позволяет ракете обходить большинство известных противоракетных систем.

До появления CM-302 всего 2 противокорабельные ракеты были способны развивать сверхзвуковую скорость: российская С-800 «Оникс» и совместная разработка Индии и России PJ-10 «БраМос». Китайская ракета станет главным конкурентом отечественных разработок.

Как отметил Лю Сяогэ, ракетой СМ-302 уже заинтересовались несколько десятков стран, желающих укрепить свои морские границы. СМ-302 полностью готова для экспортирования в третьи страны.

Ожидается, что СМ-302 может заменить американские противокорабельные ракеты проекта «Гарпун», разработанные еще в 1970 г. и стоящие на вооружении в нескольких десятках стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на Международной авиационно-аэрокосмической выставке в городе Чжухай в провинции Гуандун был показан китайский ударный беспилотник, являющийся самым крупным в своем классе.