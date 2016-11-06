Анкара, 7 ноября, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Турция и США обсудили планы по долгосрочному взаимодействию в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. В частности, стороны договорились о том, как лишить боевиков возможности планировать и координировать внешние операции против Соединенных Штатов, Турции и других стран. Об этом сообщили в Комитете начальников штаба (КНШ) по связям с общественностью и прессой.

Турция

Турция и США условились и дальше сотрудничать по планам коалиции по освобождению и удержанию Ракки, «столицы» террористов в Сирии.

В воскресенье, 6 ноября, в Анкаре состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил Турции генерала Хулуси Акара с председателем КНШ ВС США генералом Джозефом Данфордом. Эта встреча состоялась после того, как вооруженная коалиция сообщила о старте серии операций, которые должны изолировать боевиков в САР и ограничить их свободное передвижение между иракским Мосулом и Раккой, заявил помощник главы КНШ по связям с общественностью и прессой капитан американских ВМС Грегори Хикс.

Напомним, что «Силы демократической Сирии» 6 ноября объявила о начале кампании по освобождению Ракки при поддержке ВВС США. «Силы демократической Сирии» состоят в основном из курдских отрядов. В то время как Анкара ранее выступила резко против участия курдов в операции в Ракке.

ИА REGNUM писало, что сирийские курды снова сконцентрировали силы для штурма Ракки. В свою очередь, ВВС США собираются обеспечить курдам поддержку с воздуха.