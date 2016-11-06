Берн, 6 ноября, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Французский композитор, продюсер и пионер электронной музыки Жан-Жак Перре скончался на 88-м году жизни в Швейцарии. Об этом, как передает The Guardian, сообщила дочь музыканта Патрисия Леруа.

L.C. Nøttaasen Траур

По ее словам, причиной смерти пожилого человека стал рак легких, который был обнаружен у него много лет назад.

Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, Жан-Жак Перре является первым европейским музыкантом, который начал работать с электронными инструментами.