Каракас, 6 ноября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Переговоры между оппозицией и властью в Венесуэле пока не увенчались компромиссом. Николас Мадуро обвиняет оппозицию в том, что она говорит с ним языком ультиматума. А оппозиция выдвигает все новые требования. И уже настаивает не только на референдуме, но и на скорейшем объявлении досрочных выборов. Причем, объявить о них, уверены представители оппозиции, должен сам Николас Мадуро.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Происходящее в Венесуэле может завершиться кровопролитием. Об этом заявил, представитель Ватикана Клаудио Мария Челли, вернувшись из Каракаса. Священнослужитель также отметил, что в этой латиноамериканской стране есть те, которые не боятся того, что могут погибнуть люди, сообщает La Nacion.

«Во всей стране, по прежнему, сложно с продуктами и лекарствами. В том числе, и в провинции. Хотя. иногда стали появляться некоторые продукты, но цены баснословные. С 1 ноября повысили зарплаты и сразу же это отразилось на росте цен. Поговаривают, что поднимут цены на бензин, тогда, вообще, будет апокалипсис. Недовольны ситуацией уже все: и чависты. и оппозиция. Многие уезжают из страны. Люди не видят никакого просвета. Сейчас идут переговоры, но, скорее всего. не договорятся ни о чем. Мадуро заявил, что оппозиция ни избирательным путем, ни вооруженным ничего не добьется. Но я думаю, что еще не дошли до критической точки», заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница провинции Сукре (Венесуэла) Кармен Родригес.

Эксперты отмечают усиление авторитарных тенденций в тех решениях, которые принимает Николас Мадуро. Но это не идет на пользу его рейтингу: более 80 процентов населения хотят, чтобы Мадуро покинул свой пост.

«Уго Чавес завоевал доверие и даже любовь нижних слоев общества в Венесуэле, которые составляют 32% всего населения. В период его правления страна все еще получала хорошие пополнения государственного бюджета за счет продажи нефти. Уго Чавес инициировал и реализовывал обширные социальные программы, причем, не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки. Однако, уже к 2002 году, он вынужден был начать укрепление собственной власти из-за нарастания конкуренции с оппозицией. После смерти Чавеса в стране возросли преступность, безработица. Несмотря на подавление массовых протестов в феврале 2014 году, закончившееся кровопролитием и арестами, оппозиция продолжала усиливать свои ряды. Николас Мадуро пытается противодействовать этой тенденции за счет укрепления авторитаризма. Он явно не намерен терять власть. Отсюда и введение чрезвычайного экономического положение, позволяющее держать под контролем частный бизнес, установление двух курсов валют (плавающего и фиксированного). Под контролем власти находятся ведущие СМИ, прокуратура, Национальный избирательный совет. Однако кризис — это главный аргумент оппозиционеров против действующего президента. И именно кризис толкает венесуэльцев на митинги и протесты. Удастся ли Николасу Мадуро остаться у власти и путем постепенного усиления авторитарного режима победить своих оппонентов? Либо, на волне народного недовольства, к власти придет оппозиция, чей внешнеполитический вектор будет далек от боливарианского. И будет иметь явно проамериканский характер», — прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM слушатель Дипломатической Академии МИД России Антон Лызин.