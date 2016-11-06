Подгорица, 6 ноября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Группа националистов готовила в Черногории государственный переворот и собиралась убить премьер-министра страны Мило Джукановича. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил специальный государственный прокурор страны по делам оргпреступности Миливое Катнич журналистам в Подгорице.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1880

«Организаторы преступной группировки — российские националисты, — говорит он. — Их целью было воспрепятствовать Черногории на пути евро-атлантической интеграции и, в частности, ее вступлению в НАТО».

При этом Катнич добавил, что в преступной группе состояли порядка 50 человек из РФ, Сербии и Черногории. Итогом госпереворота должна была стать передача власти оппозиционной партии, однако, о какой именно партии идет речь пока неизвестно.

По словам госпрокурора, следователи не обнаружили доказательств причастности РФ к подготовке терактов и попытки путча в день парламентских выборов.

«Мы продолжим взаимодействовать с Россией, поскольку организаторы этой криминальной группировки — граждане РФ», — пояснил Катнич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Черногории были задержаны 20 человек, которых заподозрили в планировании нападений на правительственные учреждения и на высокопоставленных госслужащих.

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