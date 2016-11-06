Москва, 6 ноября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Совфеде предостерегают от соревнования — какую страну считать главной в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России), передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. «Не буду гадать, чем закончится очередная попытка освободить Ракки при поддержке США и их союзников. Хочу только предостеречь: включение тех же США в процесс борьбы с ИГ (запрещена в России) так называемого соревновательного момента — какую страну считать главной в этой борьбе, — что в последнее время особенно бросается в глаза, ведет к еще большим жертвам среди мирного населения», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

«Сражение вокруг Мосула — еще одно тому подтверждение», — отметил сенатор.

Уже всем очевидно, что без российского фактора «позиционная война» с ИГ (запрещена в России) на Ближнем Востоке продолжалась бы еще годами, хотя по понятным причинам с Саддамом Хусейном в Ираке и Муаммаром Каддафи в Ливии союзникам удалось справиться куда быстрее, говорит он. «Что называется, было бы желание. Но теперь волей-неволей союзникам приходиться поторопиться. Только зачастую это принимает явно извращенные формы — стремление выиграть соперничество с Россией любой ценой уже вышло за все разумные рамки», — полагает парламентарий.

«Не буду говорить за весь Запад, но США не нужна общая победа над международным терроризмом. Их цель — гегемония на Ближнем Востоке, и им абсолютно все равно, будет ли там присутствовать ИГ (запрещена в России) или нет», — заключил Клинцевич.

5 ноября 2016 г. вооруженные подразделения Ирака стали занимать последний крупный город на южных подступах к Мосулу. По сообщению властей, соединения достигли Салахия, города в 20 км к югу от Мосула, в районе Хаммам аль-Алил. При этом, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, операция по освобождению иракского Мосула, которую проводит коалиция во главе с США, превратилась в средневековую бойню.