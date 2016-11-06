Рязань, 6 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Главное управление экономической безопасности МВД РФ начало доследственную проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела против министра культуры Владимира Мединского по ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий»). Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил инициатор заявления, рязанский градозащитник Игорь Кочетков.

Игорь Кочетков Рязанцы протестуют против политики Минкультуры

По словам Кочеткова, причиной для обращения в правоохранительные органы стал приказ министра №1504 о создании «Достопримечательного места Переяславль-Рязанский», которым, по мнению градозащитника, фактически ставится крест на дальнейшем существовании уникального исторического объекта — Рязанского кремля.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

«Особо ценный объект культурного наследия оказался под угрозой уничтожения» — заявил Кочетков. «На территории Рязанского кремля сохранился археологический слой свыше 7 м глубиной, он хранит бесценные артефакты — единственные достоверные свидетельства о тех временах, потому что письменная рязанская летопись не сохранилась. На данный момент археологи вскрыли менее 1% территории. При продолжении археологических исследований можно по крупицам восстановить архитектуру, планировку древнего города, понять, какие ремесла там были. Однако согласно проекту создания достопримечательного места, подписанному Мединским и вступившему в силу с 4 июля, 12 га — половина территории Рязанского кремля — особой охраняемой зоны, установленной в соответствии с федеральным законом №73 и постановлением № 972 правительства РФ «Об охранных зонах», переводится в режим «Р», который разрешает строительство зданий, в том числе жилых многоквартирных домов с длиной фасада до 30 м, обустройство подземных парковок, переходов и даже проведение линии метро».

Игорь Кочетков Граница ансамбля кремля на кадастровой карте Росреестра (желтым — современные границы, синим — границы «по Мединскому")

Игорь Кочетков Границы территории кремля согласно приказу Мединского

«У Мединского есть полномочия издавать приказы и утверждать проекты, но он не имеет права нарушать федеральное законодательство. Законодательством установлены категории «охранная зона» и «зона охраняемого природного ландшафта». Памятник живет в своем историческом и природном окружении. Нельзя его взять и застроить 25-этажными домами, из-за этого он будет фактически уничтожен. В зоне «охраняемого природного ландшафта» Рязанского кремля капитальное строительство также по закону запрещено. Однако сейчас приказом министра Владимира Мединского эта зона сокращается более, чем в 100 раз» — заявил Кочетков.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На территории Рязанского кремля

В защиту памятника от Минкульта выступило рязанское отделение «Всероссийского общества охраны памятников культуры» (ВООПиК). «Мы держим руку на пульсе в сфере охраны памятников, и заявление — не какое-то спонтанное действие. Люди доведены до крайнего отчаяния», — утверждает Игорь Кочетков. «По этому поводу мы отправляли десятки коллективных обращений и жалоб в администрацию президента, прокуратуру, ФСБ, МВД и т.д. Лично я направил обращение в управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Я требовал возбудить уголовное дело по ст. 285, 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». По этому заявлению началась доследственная проверка, меня уже приглашали для дачи пояснений».

Игорь Кочетков Историческая реконструкция, на которой видны реальные очертания кремля

Как полагает градозащитник, налицо лоббирование федеральным чиновником интересов строительной олигархии, давно положившей глаз на территории рязанских особо охраняемых объектов федерального значения.