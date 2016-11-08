Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Ростовской области качество 57 видов продукции, выпускаемой предприятиями со знаком «Сделано на Дону», никаких сомнений вызывать не должно. Знаком качества отмечена продукция 23 предприятий, которые подтвердили строгое соблюдение российских и международных стандартов на своем производстве, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Donland.ru Мясокомбинат «Донские традиции»

«Продукция донских предприятий, отмеченная знаком «Сделано на Дону», должна появиться в каждом магазине и быть на виду у потребителей. Этот бренд должен вызывать безусловное доверие людей и быть эталоном качества», — считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Уже более чем в трети магазинах донского региона можно приобрести товары, произведенные под этим брендом. Работа по визуализации продукции будет продолжаться.

Напомним, система добровольной сертификации «Сделано на Дону» была разработана три года назад по инициативе главы донского региона и уже доказала свою эффективность. Стоит отметить, что эта программа появилась в России одной из первых.

При наличии бренда в качестве не только самой продукции, но и сырья, из которого она была изготовлена, а также всего производственного и технологического цикла сомневаться не приходится.

Кроме того, по словам губернатора, система добровольной сертификации даёт донским производителям широкие возможности, поскольку охватывает все действующие российские стандарты и ряд международных.

Результаты исследований показывают, что жители Ростовской области все чаще отдают предпочтение донской продукции, ведь «Сделано на Дону» — это значит сделано с душой и любовью.