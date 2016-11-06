Манагуа , 6 ноября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Никарагуа начались всеобщие выборы, в ходе которых будут избраны президент и вице-президент страны, 90 депутатов Национальной ассамблеи и 20 депутатов Центральноамериканского парламента. Действующий президент страны Даниэль Ортега идет на выборы в паре со своей супругой Росарио Мурильо. Она баллотируется в вице-президенты страны.

Vanderlindenma Выборы

Согласно социологическим опросам, проведенным фирмой M & R Consultores, накануне выборов Даниэля Ортегу поддерживало около 70 процентов избирателей. Отметим, что с августа 2016 года уровень поддержки Ортеги снизился на 12 процентов. По данным той же фирмы, в августе с.г. у президента было 82,2 процента поддержки, а работу Росарио Мурильо положительно оценивали 82,8 процента потенциальных избирателей. 78 процентов заявили, что правительство Сандинистского фронта учитывает интересы и потребности населения, писала Prensa Latina.

Однако уровень поддержки Ортеги очень высок, Так что, скорее всего, он с женой и станут управлять в дальнейшем этой Центрально-американской страной. Отметим также, что кураторство строительство Никарагуанского канала, которое так и не может начаться, и ровно год как заморожено, входит в компетенцию сына Ортеги — Лауреано. Даниэль Ортега заявил в ходе предвыборной компании, что намерен вернуться к реализации проекта по строительству Никарагуанского канала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпопея с началом строительства Никарагуанского канала летом с.г. вернулась к своим истокам: а именно, к новой проработке проектов по его сооружению. Напомним, что «стройка века» была заморожена осенью 2015 года по причине отсутствия финансирования. Как заявил пресс-секретарь комиссии по строительству Никарагуанского канала Телемако Талавера, строительство этого сооружения «почти реальность». Но даты «старта» пока неизвестны, и сейчас на повестке дня стоит задача «уточнить ряд геологических, картографических и инженерных проектов», связанных со строительством, комментирует Prensa Latina.

Неприятных сюрпризов в ходе голосования для Даниэля Ортеги не будет. «Ортега добился полного контроля над всеми властными институтами, включая полицию и армию, которые стали чем-то вроде Преторианской гвардии», — считает Мария Теллез, бывшая командующая FSLN (Сандинистский фронт национального освобождения) во время герильи. «Действительно, президент Ортега не верит в выборы. Он сам говорил об этом. Он считает, что они дорого обходятся стране и настраивают людей друг против друга. Он считает, что должна быть только одна партия, и что это будто бы принесет спокойствие государству», — уверен Серджио Рамирес, бывший вице-президент во время первого срока Даниэля Ортеги, сообщает Euronews.