Хельсинки, 6 ноября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии в третьем матче Кубка Карьяла. Встреча, прошедшая 6 ноября на «Хартвалл Арене» в Хельсинки (Финляндия), завершилась со счетом 3:0.

Fhr.ru Болельщики сборной России по хоккею

Победу подопечным Олега Знарка принесли шайбы в исполнении Владимира Ткачёва, Никиты Гусева и Алексея Береглазова, забитые во втором и третьем периодах.

Таким образом, хоккеисты сборной России выиграли все три своих матча на Кубке Карьяла, последовательно обыграв Финляндию (5:1), Швецию (3:2) и Чехию (3:0).

Еврохоккейтур. «Кубок Карьяла» (Финляндия). 3-й тур

«Чехия» — «Россия» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

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