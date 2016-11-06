Киев, 6 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Власти Украины запретили на три года въезд в страну российской певице Кристине Саркисян, которая выступает под псевдонимом KristinaSi. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба ГПСУ.

thecrazyfilmgirl Запрет въезда

Согласно сообщению, российская артистка в ходе проверки была задержана в аэропорту Борисполь в Киеве, пограничники проверили информацию о возможном нарушении ею пограничного режима.

«Пограничники установили факты незаконного пребывания Саркисян на территории … Крыма, — говорится в сообщении. — В отношении данной гражданки РФ был составлен протокол об административном нарушении по ст. 204−2 КУоАП и запрещен ей въезд в Украину сроком на 3 года».

Отмечается, что гражданка РФ, ранее выступавшая в Крыму, написала заявление об отказе от присутствия в суде и «ближайшим рейсом покинет пределы Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.