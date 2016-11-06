Москва, 6 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В московском регионе на 7 ноября объявлен «оранжевый» уровень опасности в связи с приближением снегопада, который будет сопровождаться сильным порывистым ветром. Об этом сообщает Телеканал 360 со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Франсиско Гойя. Снегопад (фрагмент). 1786

«Объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Ожидается, что к 7 ноября в столичном регионе может выпасть до 19 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы. Во вторник, 8 ноября, в Москве и Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.

«Выпадет 20% месячной нормы, в ноябре она составляет 58 миллиметров, — говорится в сообщении. — Ожидается сильный гололед».

Отметим, что «оранжевый» уровень также объявлен в Смоленской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Ивановской, Тамбовской, Курской, Воронежской областях.