Калуга, 6 ноября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Известную правозащитницу из калужского Обнинска Татьяну Котляр, сегодня, правоохранительные органы уведомили о подозрении в совершении в преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении). Санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Татьяны Котляр — Илларион Васильев.

Arsvest.ru Татьяна Котляр и ее адвокат Илларион Васильев

По его словам, речь в данном случае идет о постановке на учет в квартире Котляр 187 человек, из которых 185 — беженцы из Украины. Более 100 из них благодаря регистрации у Котляр и с её безвозмездной помощью получили уже гражданство Российской Федерации в рамках Государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа.

Как заявил адвокат Васильев у беженцев из Украины и в том, числе из Донецка и Луганска, нет по определению принимающей стороны, и Калужская область отказывает им в регистрации, без чего невозможно легализация. По закону эти люди, прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, должны зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья, которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации. Переселенцы знают: в Обнинске есть два выхода из этой ситуации. Первый — купить регистрацию на «черном» рынке, она стоит 20−30 тысяч рублей. Второй — обратиться за помощью к Татьяне Котляр.

Так, за семь лет действия программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, только в Калужскую область на постоянное место жительства переехало более 20 тысяч человек. Из них порядка 1 тыс. переселенцев зарегистрировала у себя в квартире правозащитница Котляр.

«Надо дать людям возможность регистрироваться по месту фактического пребывания в уведомительном порядке», считает Котляр. Кстати, год назад по аналогичному поводу на Татьяну Котляр было заведено очередное уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Московская Хельсинская группа удостоила калужанку Татьяну Котляр премией, которая присуждается лучшим правозащитникам страны.