Лондон, 6 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Так случилось, что именно накануне этого события в британские издания просочилась информация о технических характеристиках боевой гусеничной бронемашины российской армии, без стеснения называемой в английских газетах супертанком.

Kremlin.ru Танк «Армата» на параде

«Британские военачальники напуганы информацией о русском супертанке «Армата», попавшей в прессу, — делится впечатлениями с читателем The Daily Express. — Этот танк — настоящая революция в военном деле в смысле применения высоких технологий. Специалисты полагают, что он более продвинутый, чем западные образцы и лучше вооружен».

Информацию издание выкладывает в состоянии большого волнения, можно даже сказать, взахлеб. Забывая даже при этом о традиции уколоть российских военных каким-нибудь фактом, который бы подчеркнул «картонность» вооружений Москвы. Ни слова о ржавом металлоломе, ни воспоминания о том, что «Армата» заглохла в мае этого года на репетиции парада.

«Первые признаки беспокойства у британских военных проявились еще на майском параде в Москве, а теперь накануне ноябрьского — усилились, — пишет корреспондент Роберт Мендик в другом издании The Telegraph. — Почему-то за 20 последних лет Британия не смогла создать ничего даже близкого по уровню к «Армате» и, похоже, не создаст еще в ближайшие 20 лет. «Армата» легче, быстрее, имеет более низкий профиль, чем британский Challenger 2. Кроме того, у нее высокотехнологичная композитная броня и система радиолокации, используемой ныне российскими самолетами».

«Готовы ли британские вооруженные силы противостоять русской военной машине?» — вопрошает Telegraph в манере, подразумевающей, что ответ уже всем известен, и он совсем не позитивен.

«Британская разведка смогла добыть некоторые данные русского супертанка, но удалось ли ей добыть его секреты?» — таков лейтмотив размышлений лондонских газет, некоторые из которых намекают на то, что информация об «Армате» могла стать доступной британской разведке с позволения российской, если даже не в результате намеренной «утечки».