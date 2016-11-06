Дамаск, 6 ноября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Сирийские курды снова сконцентрировали силы для штурма сирийского города Ракка, который считается «столицей» террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 6 ноября, говорится в заявлении, распространенном представителями вооруженной сирийской оппозиции.

Kurdishstruggle Курдский ополченец

В социальных сетях «Сирийские демократические силы» пишут, что операцию по освобождению Ракки они назвали «Гнев Евфрата».

ВВС США собираются обеспечить курдским силам поддержку с воздуха.

Напомним, предыдущая попытка штурма Ракки провалилась. Тогда сирийские правительственные силы при поддержке ВКС РФ двигались к Ракке с двух направлений — со стороны Алеппо, и со стороны Пальмиры. В тот момент курдские силы развивали наступление на Ракку с севера. Однако, наступление захлебнулось из-за растянутых линий коммуникаций.