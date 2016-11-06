Вашингтон, 6 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Американский фермер Тодд Кольхепп из штата Южная Каролина, который несколько месяцев держал на цепи внутри грузового фургона женщину, признался в семи убийствах. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают местные СМИ.

Hans Цепь

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники полиции штата Южной Каролины во время обыска одного из участков в сельской местности услышали громкий стук, доносившийся из контейнера. Полицейские вскрыли контейнер и обнаружили в нем женщину на цепи. Ей оказалась 30-летняя гражданка США Кала Браун, которая уже несколько месяцев считалась пропавшей без вести.

Вскоре полицейские задержали хозяина контейнера — Тодда Кольхеппа. Тот не стал упираться и признался, что это он посадил женщину на цепь. Также он признался, что совершил семь убийств. Кольхепп заявил, что убил четырех человек в 2003 году, также его жертвой стал приятель женщины из контейнера.

Также известно, что ранее 45-летний фермер привлекался к ответственности за преступления на сексуальной почве.