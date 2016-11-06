Калининград, 6 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 6 ноября, открыта мемориальная доска первому секретарю Калининградского обкома (1951−1959 гг.) Василию Чернышёву. Памятный знак установлен на фасаде Калининградского государственного технического университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM с торжественного митинга на площади Победы.

ИА REGNUM Мемориальная доска Василию Чернышёву на фасаде Калининградского университета

Участники мероприятия называли Чернышёва не иначе как отец-основатель Калининградской области. Идейным вдохновителем увековечивания памяти Чернышёва выступил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Нетреба, который в 50-е годы работал под началом руководителя Калининградской области.

ИА REGNUM Идейный вдохновитель памятного знака — ветеран Михаил Нетреба

«Меня часто спрашивают, как вашему поколению удалось так быстро — на развалинах — восстановить новую область? Секрет очень прост, — сказал Нетреба. — Прежде всего, область создала молодёжь во главе с Комсомолом. Уже в июне 45-го года в тогда ещё Кёнигсберг прибыла первая группа молодых строителей — 227 выпускников строительного техникума из города Омск. Они влились в создаваемую организацию — Особый район военного строительства. Вторым фактором стал ореол Победы, который всегда нас вдохновлял и позволял преодолевать трудности и невзгоды. Третьим фактором наших успехов явились руководящие кадры. Среди этих руководителей незабвенное место занимает Чернышёв Василий Ефимович».

ИА REGNUM уточняет, что Чернышёв был переведён в Калининград с поста секретаря ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР. Во время Великой Отечественной войны 35-летний генерал-майор Чернышёв руководил партизанским движением в Белоруссии. За личное мужество и отвагу в 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён шестью орденами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.

ИА REGNUM Участники торжественного митинга памяти Василия Чернышёва

Выступивший на митинге бывший глава Калининградского облисполкома (1986−1991) Юрий Малинкин подчеркнул, что «Василий Ефимович был для нас человеком исключительной порядочности, честности, скромности и доступности».

«Именно при нём Калининградская область получила развитие, которое мы ощущаем до сих пор, — сказал Малинкин. — За его период построены тарный комбинат, судостроительный завод «Янтарь». Объём промышленной продукции вырос в пять раз, а рыбной — в семь раз. Венцом его деятельности стал перевод из Москвы в Калининград в 1958 году учебного заведения рыбного хозяйства (Московского высшего технического училища рыбного хозяйства. — ИА REGNUM ). Сегодня это Калининградский государственный технический университет, на стене которого и установлена мемориальная доска Чернышёву».

Ветеран труда Лидия Венедиктова вспоминала, как Чернышёв помог ей — только что прибывшей в Калининград молодому специалисту — в трудоустройстве. «Я приехала в Калининград в 1957 году. В совнархозе мне сказали, что не знают, куда направлять, и вот я со своим барахлом, который мне выдали в детдоме, явилась в обком. Милиционер на входе был в шоке. Сказал, мол, ждите первого секретаря обкома, когда с обеда вернётся. И Василий Ефимович пригласил меня в свой кабинет, очень долго беседовал и помог устроиться в бондарно-тарный комбинат. А потом первый год всё звонил моему руководству, справлялся — как там детдомовская девочка живёт, дали ли ей квартиру».

ИА REGNUM Автор памятного знака скульптор Фёдор Мороз во время открытия произведения

Заведующий музеем КГТУ Евгений Итбаев уточнил, что Чернышёв стал инициатором первой экспедиции в Антарктику (30 ноября 1955 года из порта Калининград в первый антарктический рейс отправился флагман экспедиции дизель-электроход «Обь». — ИА REGNUM ). «Чернышёв — это гордость нашего народа, гордость калининградцев», — подытожил заведующий музеем.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что на торжественное мероприятие никто из официальных лиц правительства Калининградской области и мэрии Калининграда не явился (почтить память одного из первых руководителей региона пришёл только бывший губернатор Владимир Егоров).

ИА REGNUM Бывший губернатор Владимир Егоров (справа) на открытии памятного знака Чернышёву

В 1959 году Василий Чернышёв был переведён на другой конец страны, став 1-м секретарём Приморского крайкома КПСС. В 1969 году его перевели в Москву, назначив заместителем председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. В этом же 1969 году — 12 ноября — Чернышёв скоропостижно скончался в возрасте 61 год. Похоронен на Новодевичьем кладбище.