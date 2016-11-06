Открыт памятный знак отцу-основателю Калининградской области
Калининград, 6 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 6 ноября, открыта мемориальная доска первому секретарю Калининградского обкома (1951−1959 гг.) Василию Чернышёву. Памятный знак установлен на фасаде Калининградского государственного технического университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM с торжественного митинга на площади Победы.
Участники мероприятия называли Чернышёва не иначе как отец-основатель Калининградской области. Идейным вдохновителем увековечивания памяти Чернышёва выступил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Павлович Нетреба, который в 50-е годы работал под началом руководителя Калининградской области.
«Меня часто спрашивают, как вашему поколению удалось так быстро — на развалинах — восстановить новую область? Секрет очень прост, — сказал Нетреба. — Прежде всего, область создала молодёжь во главе с Комсомолом. Уже в июне 45-го года в тогда ещё Кёнигсберг прибыла первая группа молодых строителей — 227 выпускников строительного техникума из города Омск. Они влились в создаваемую организацию — Особый район военного строительства. Вторым фактором стал ореол Победы, который всегда нас вдохновлял и позволял преодолевать трудности и невзгоды. Третьим фактором наших успехов явились руководящие кадры. Среди этих руководителей незабвенное место занимает Чернышёв Василий Ефимович».
ИА REGNUM уточняет, что Чернышёв был переведён в Калининград с поста секретаря ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР. Во время Великой Отечественной войны 35-летний генерал-майор Чернышёв руководил партизанским движением в Белоруссии. За личное мужество и отвагу в 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён шестью орденами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.
Выступивший на митинге бывший глава Калининградского облисполкома (1986−1991) Юрий Малинкин подчеркнул, что «Василий Ефимович был для нас человеком исключительной порядочности, честности, скромности и доступности».
«Именно при нём Калининградская область получила развитие, которое мы ощущаем до сих пор, — сказал Малинкин. — За его период построены тарный комбинат, судостроительный завод «Янтарь». Объём промышленной продукции вырос в пять раз, а рыбной — в семь раз. Венцом его деятельности стал перевод из Москвы в Калининград в 1958 году учебного заведения рыбного хозяйства (Московского высшего технического училища рыбного хозяйства. — ИА REGNUM ). Сегодня это Калининградский государственный технический университет, на стене которого и установлена мемориальная доска Чернышёву».
Ветеран труда Лидия Венедиктова вспоминала, как Чернышёв помог ей — только что прибывшей в Калининград молодому специалисту — в трудоустройстве. «Я приехала в Калининград в 1957 году. В совнархозе мне сказали, что не знают, куда направлять, и вот я со своим барахлом, который мне выдали в детдоме, явилась в обком. Милиционер на входе был в шоке. Сказал, мол, ждите первого секретаря обкома, когда с обеда вернётся. И Василий Ефимович пригласил меня в свой кабинет, очень долго беседовал и помог устроиться в бондарно-тарный комбинат. А потом первый год всё звонил моему руководству, справлялся — как там детдомовская девочка живёт, дали ли ей квартиру».
Заведующий музеем КГТУ Евгений Итбаев уточнил, что Чернышёв стал инициатором первой экспедиции в Антарктику (30 ноября 1955 года из порта Калининград в первый антарктический рейс отправился флагман экспедиции дизель-электроход «Обь». — ИА REGNUM ). «Чернышёв — это гордость нашего народа, гордость калининградцев», — подытожил заведующий музеем.
Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что на торжественное мероприятие никто из официальных лиц правительства Калининградской области и мэрии Калининграда не явился (почтить память одного из первых руководителей региона пришёл только бывший губернатор Владимир Егоров).
В 1959 году Василий Чернышёв был переведён на другой конец страны, став 1-м секретарём Приморского крайкома КПСС. В 1969 году его перевели в Москву, назначив заместителем председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. В этом же 1969 году — 12 ноября — Чернышёв скоропостижно скончался в возрасте 61 год. Похоронен на Новодевичьем кладбище.