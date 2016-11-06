Великий Новгород, 6 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Новгородской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации четырёх детей из детского лагеря «Гверстянец», расположенного в Крестецком районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, четверо детей в возрасте 9 лет были госпитализированы из лагеря в Новгородскую областную инфекционную больницу 3 ноября.

inspiri В больнице

Дети жаловались на боли в животе и тошноту.

В настоящее время следователи инициировали доследственную проверку, в рамках которой выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, двое детей после осмотра врачей уже отпущены домой, в больнице остаются ещё двое — их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что с 1 по 7 ноября в «Гверстянце» проходит осенняя смена.