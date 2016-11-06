Всеволожск, Ленинградская область, 6 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Молодые люди из Ленинградской области и Санкт-Петербурга узнали, как провести русский свадебный обряд, применить женские и мужские ремесла в быту и вдоволь повеселиться на вечёрках. Всё это стало возможным в рамках проведения регионального фольклорно-этнографического лагеря, работа которого завершилась на этой неделе во Всеволожском районе Ленобласти.

Ленинградское отделение Российского фольклорного союза Участники Фольклорно-этнографического лагеря в Ленобласти

Лагерь прошел в четвертый раз, уже став общей традицией Ленобласти и Петербурга. В этот раз в проекте участвовали 50 юношей и девушек. Организаторами мероприятия выступили члены регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз».

Участников проекта знакомили с традициями профессиональные этнографы, историки, фольклорные хореографы и поэты. В течение этой недели юноши заготавливали дрова, учились рукопашному бою и занимались резьбой по дереву. Девушки вручную шили традиционные фартуки и набивали на них узоры, познавали смысл свадебного обряда, доили коров и коз. Завершением каждого дня становились вечёрки, где участники могли исполнить выученные на занятиях народные напевы и танцевальные движения и отдохнуть как их сверстники несколько веков назад.

Ленинградское отделение Российского фольклорного союза Вечёрки в Фольклорно-этнографическом лагере в Ленобласти

«Мы не занимаемся одной лишь реконструкцией, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ленинградского отделения Российского фольклорного союза Елена Киселева. — Напротив, пытаемся показать, что давние традиции могут существовать и в современной жизни. Наши участники вводят полученные на этой площадке знания в свои будни, тем самым украшая их».

Праздничная программа в честь Казанской иконы Божьей Матери началась с литургии в храме святых Бориса и Глеба в деревне Агалатово Всеволожского района и гуляний у церкви. Участники проекта радовали местных жителей песнями и плясками. Веселье в русских традициях продолжилось в Агалатовской школе искусств, куда все желающие были приглашены на вечёрку и финал конкурса красоты «Покровские смотрины».

В конкурсе принимали участие девушки из фольклорно-этнографического лагеря. Члены жюри внимательно наблюдали, как участницы проявляют себя на уроках и в быту. В итоге победительницей была названа Елизавета Аньшина из Петербурга. Девушка получила главный приз — венец, выполненный по старинному образцу, который раньше использовался при сватовстве или венчании. Варианты таких головных уборов хранятся в музейных и частных коллекциях России и мира.

Ленинградское отделение Российского фольклорного союза Уличные гуляния в Фольклорно-этнографическом лагере в Ленобласти

Фольклорно-этнографический лагерь — часть культурно-образовательного проекта «Покровские смотрины», который реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области и при финансовой поддержке областного комитета по печати и связям с общественностью. В проекте задействованы квалифицированные специалисты из Дома народного творчества Ленинградской области, регионального комитета по культуре, Российского Этнографического музея и Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.