Калуга, 6 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. 266 человек отравилось в Калужской области суррогатной спиртосодержащей продукцией за девять месяцев 2016 года, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужское региональное управление Роспотребнадзора.

Alex Brown Нелегальный алкоголь

По информации ведомства, всего с начало года в регионе было зарегистрировано 433 случая острых химических отравления. На долю спиртосодержащей продукции приходится 65% отравлений со смертельным исходом.

Далее — «отравления другими мониторируемыми видами» (21%, 89 случаев), на третьем — отравления лекарственными препаратами. Это 13% всех отравлений.

Три четверти всех отравившихся — мужчины, доля взрослых составляет 80,4%, 17,8% — это дети до 14 лет. На долю подростков в возрасте от 15 до 17 лет приходится 1,8% химических отравлений. Около половины пострадавших — безработные.

Между тем, сколько всего зарегистрировано случаев отравления с летальным исходом, Роспотребнадзор не уточняет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около 500 тыс. человек ежегодно, будучи причиной смертности около 30% мужчин и 15% женщин.

Ситуация, связанная с групповыми отравлениями с летальными исходами фальсифицированной алкогольной продукцией, приобретённой у неустановленных лиц, обострилась в конце 2015 года. Данная продукция реализовывалась дистанционным способом через сайты в сети интернет.

Так, территориальными органами Роспотребнадзора в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года было подано 525 заявлений в суд о признании запрещенной алкогольной продукции, размещенной в сети интернет, из них судами уже рассмотрено и удовлетворено 375 заявлений. 420 сайтов по продаже алкоголя через интернет были закрыты.