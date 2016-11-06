Москва, 6 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Российская Федерация за последние месяцы доставила в Сирийскую Арабскую Республику свыше 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Joshua Tabti Алеппо

Таким образом Конашенков прокомментировал заявление официального представителя Государственного департамента США Джона Кирби, который сказал, что от проводимых Россией гуманитарных пауз в Алеппо якобы нет пользы.

«Подобные заявления еще раз показывают, насколько разное у Госдепа с нами понимание «пользы» от гуманитарных пауз», — сказал Конашенков. Он напомнил, что за то время, когда Россия проводит гуманитарные паузы и доставляет гуманитарные грузы мирному населению, США не сделали для сирийцев вообще ничего. «Госдеп за это время не доставил сирийцам, о которых так якобы печется, ни одной хлебной крошки», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

«США не смогли за все это время выполнить даже взятые на себя по российско-американским договоренностям обязательства. Россия так и не получила ни карт, ни координат объектов, ни другой информации ни об одной террористической организации в Сирии», — отметил Конашенков.

Напомним, ВКС РФ и ВВС Сирии уже 19 дней не наносят удары по террористам в Алеппо, несмотря на то, что боевики ежедневно обстреливают позиции сирийских войск и кварталы городской застройки.

4 ноября стало известно, что боевики обстреляли гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло в Алеппо. В результате обстрела легкие ранения получили двое российских военнослужащих. Также из этого района были эвакуированы около 50 представителей российских, западных и арабских СМИ.