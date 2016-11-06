Киев, 6 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Власти Украины заложили в бюджет 15 млн евро на проведение песенного конкурса «Евровидение». Об этом сегодня, 6 ноября, пишет Daily Telegraph.

Eurovision.tv Евровидение

Киеву отчаянно не хватает средств на проведение песенного конкурса «Евровидение». Заложенные в бюджет 15 млн евро — это в три раза меньше, чем выделил на конкурс Азербайджан в 2012 году.

В связи с этой непростой ситуации на Украине уже начались отставки. Своей должности лишился глава Национальной телекомпании Украины и оргкомитета конкурса Зураб Аласания.

Ранее он заявил, что на организацию конкурса на должном уровне катастрофически не хватает денег.

«Преодолевать сопротивление чиновничества крайне трудно, мы не жаловались, но сейчас мы просто пропадём. Во-первых, не сможем провести «Евровидение» 2017 года, во-вторых, мы и своё будущее ставим под угрозу. Поэтому мы и делаем огласку и привлечения внимания. Это не является шантажом или торговлей. Я не собираюсь торговаться, я просто ухожу», — откровенно сказал Аласания.

Главный организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз давно «кормит» Киев обещаниями финансовой помощи для организации конкурса. Однако, дальше обещаний дело не пошло.

Особую остроту этой ситуации придает то, что третье место на прошлом «Евровидении» занял российский певец Сергей Лазарев. Если Украина не сможет организовать конкурс, то это право переходит сперва к Австралии (второе место), а затем к России.