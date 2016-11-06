Калуга, 6 ноября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. 37-летний руководитель мещовского дополнительного офиса калужского отделения столичного банка Татьяна Медведева осуждена за мошенничество и хищения 7 млн рублей, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Калужской области.

Shayan В тюрьме

Судом и следствием было установлено, что Медведева, злоупотребив доверием руководства кредитного учреждения и клиентов похитила порядка 7 миллионов рублей, принадлежащие жителям Мещовского района и банку. Медведева воровала деньги клиентов, которые они приносили в счёт погашения задолженности по кредитам. Женщина брала от них суммы в размере от 30 до 200 тыс. рублей и, не внося их на счета клиентов, оставляла себе либо частично погашала обязательные платежи.

Кроме того, в отсутствие согласия и безучастия клиентов руководитель дополнительного офиса банка оформляла и выдавала на их имя кредиты на большие суммы, которые затем похищала. Между тем, кассирам, выдававшим наличные денежные средства, руководитель сообщала, что клиент уполномочил ее на их получение. В силу должностного положения у Медведевой были доверительные отношения с подчиненными, никто из них не подозревал о ее преступных намерениях.

В ходе предварительного следствия в действиях Медведевой выявлены и другие факты ее преступной деятельности — обман клиентов в части суммы реально оформленного кредита и выданных денежных средств, взимание с клиентов при оформлении кредита сумм якобы за добровольное страхование.

Сухиничский районный суд Калужской области признал Татьяну Медведеву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил Медведеву права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в банках и кредитных организациях сроком на один год восемь месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году правоохранительными органами Калужской области было выявлено 623 преступления экономической направленности, из них, каждое третье — это преступление против собственности (182), 90% которых составляют мошеннические действия (113 преступлений).