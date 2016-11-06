София, 6 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В Болгарии сегодня, 6 ноября, проходят выборы президента страны.

Resizia Выборы

В 7:00 (8:00 мск) по всей Болгарии открылись более 12 тысяч избирательных участков. На некоторых участках наблюдаются очереди из избирателей.

Это первые в Болгарии прямые выборы президента. Право голоса имеют 6,8 млн человек, голосование носит обязательный характер.

Избирательные участки завершат работу в 20:00 (21:00 мск), тогда будут объявлены первые неофициальные результаты.

На нынешних выборах президента Болгарии явными фаворитами являются спикер парламента Цецкой Цачевой и бывший главнокомандующий ВВС Болгарии генерал Румен Радев. Стоит отметить, что последний призывает отменить евросоюзные санкции против России.

Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур.