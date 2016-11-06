Анкара, 6 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Турецкая полиция задержала 15 человек, подозреваемых в причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 6 ноября Reuters.

Victor Задержание

В данный момент полиция проводит рейды на юго-востоке страны с целью пресечь деятельность РПК, которая возобновила свою активность после прекращения 2,5 летнего перемирия.

Арест повстанцев стал реакцией на взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, унесшего жизни 11 человек в пятницу 4 ноября, что, в свою очередь, стало реакцией на арест прокурдских парламентариев.

Однако, за взрыв ответственность взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому, взрыв стал в руках турецких спецслужб лишь поводом для нового витка репрессий против курдов, борющихся за свою автономию.

Рейды осуществляются при поддержке вертолетов в разных частях города, по данным турецкого министерства внутренних дел, турецкие правоохранительные органы за последнюю неделю убили 28 курдов, принадлежащих к РПК.

Напомним, что противостояние между РПК и официальной Анкарой длится уже свыше 30 лет, за этот период погибло свыше 40 000 человек, однако курды по-прежнему не отказываются от своей мечты о собственной автономии.