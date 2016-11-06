Джакарта, 6 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Министры торговли Индонезии и Австралии продолжат переговоры по поводу торговых отношений, несмотря на невозможность президента Индонезии поучаствовать в мероприятии, сообщает 6 ноября Reuters.

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Президент Джоко Видодо вынужден был отложить свой визит в Австралию из-за массовых беспорядков в Джакарте, связанных с неприятием местного губернатора, который по мнению протестующих оскорбил ислам.

Однако, министр торговли Индонезии продолжил переговоры со своим австралийским коллегой по поводу двустороннего соглашения о торговле, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году.

Между государствами складываются непростые отношения, поэтому договор, о котором идёт речь, срывался несколько раз. Переговоры по нему возобновились лишь в марте текущего года.

Министр торговли Австралии Стивен Сиобо подчеркнул, что визит министра торговли Индонезии в условиях сложных социальных противоречий внутри страны, говорит о большой заинтересованности в торговой сделке.

Ожидалось, что президент Видодо сам будет присутствовать на переговорах, выступит с обращением перед австралийскими парламентариями, а также пообщается со своим австралийским коллегой Малкольмом Тернбуллом. К сожалению, это выступление откладывается на неопределённый срок.

Взаимные противоречия, связанные, в том числе, с подозрением в шпионаже, австралийский премьер пытался сгладить ещё в прошлом году, когда посещал с визитом Индонезию, однако тогда существенных прорывов достигнуто не было.

Индонезия является крупнейший экономикой в регионе Юго-Восточной Азии, однако товарооборот с Австралией составил на 2015 год всего 15 миллиардов долларов, что ставит Индонезию лишь на 13 место среди экономических партнёров Австралии. Очевидно, что эту ситуацию можно изменить, что будет выгодно для обеих сторон. Австралия надеется стать экспортёром сельскохозяйственной продукции на рынки Индонезии, а также расширить свой туристический бизнес за счёт этой стране.