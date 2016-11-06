Берлин, 6 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Германия в этом году планирует запустить систему защиты от беспилотников, сообщает 6 ноября Reuters.

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Система будет осуществлять охрану аэропортов, стадионов и других важных объектов.

Все более широкое использование дронов для коммерческих целей, а также просто для развлечения приводит к серьёзным трудностям, в частности к попаданию частных беспилотников в закрытые для полёта зоны.

Так производители автомобилей попросили Deutsche Telekom создать устройство препятствующие свободному полету дронов, которые могут сфотографировать изделия на ранней стадии разработки, что является нежелательным для производителей.

СМИ подтвердили планы кампании по разработке систем защищающих от беспилотников. Также сообщается, что футбольный клуб «Бавария» заинтересован в подобной системе, для защиты несанкционированной съёмки футбольных матчей.

Первоначально беспилотные летательные аппараты использовались исключительно в военных целях, но начиная с 2000-х годов широкую популярность приобрело и гражданское их использование. Высокотехнологическое средство, находящееся в частных руках, всегда вызывает опасение, ведь нецелевое использование изделия может нарушить чьи-либо права и экономические интересы. Поэтому, устройства препятствующие работе беспилотников всегда будут востребованы на рынке.