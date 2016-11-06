Пекин, 6 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Китай создал инвестиционный фонд для финансирования проектов в странах Центральной и Восточной Европы, сообщает 6 ноября Reuters.

David Dennis Китайская экономика

Фонд стремиться собрать 50 миллиардов евро в качестве проектного финансирования для высокотехнологичных секторов экономики, для товаров народного потребления, а также для развития инфраструктуры.

Фонд предусмотрен для Центральной и Восточной Европы, но может и распространяться и далее на Запад.

Центральная и Восточная Европа входят в т.н. «Новый шёлковый путь», масштабный экономический проект Китая, который позволит ему открыть для себя новые рынки, а также связать воедино свыше 4 миллиардов людей.

В прошлом году китайцы уже инвестировали порядка 5 миллиардов долларов в интересуемый их регион, однако новые инвестиции в Еврозону будут ограничиваться Германией, что создаёт некие трудности для китайской экспансии.

Напомним, что в настоящее время в Риге проходит саммит 16+1, в котором принимают участие страны Восточной и Центральной Европы и Китай, который уже в пятый раз инициирует подобное мероприятие. Впервые саммит состоялся в Варшаве в 2012 г. Россия в данном мероприятии не участвует.