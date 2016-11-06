Вашингтон, 6 ноября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Американская полиция задержала похитителя, который украл ноутбуки у четырех сотрудников избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает NBC10 со ссылкой на полицию.

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Сотрудники штаба Клинтон оставили свои ноутбуки в автомобиле, а сами отправились в ресторан перекусить. При этом на ноутбуках была важная информация об избирательной кампании Клинтон.

Когда сотрудники штаба закончили трапезу, то обнаружили свою машину с разбитыми стеклами, а ноутбуков и других вещей в ней не было.

Полиция тут же приступила к поискам ноутбуков. Также к расследованию подключилась секретная служба, так как речь идет об избирательной кампании.

В итоге местная полиция нашла грабителя — им оказался 27-летний мужчина. У него обнаружили все похищенные у сотрудников штаба Клинтон вещи, в том числе — ноутбуки.

Полиция отмечает, что злоумышленник не знал, кого он грабит, и что к нему могла попасть важная информация.