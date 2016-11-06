Берлин, 6 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Германии хочет остановить поток мигрантов ещё на подступах к Европе, сообщает 6 ноября Reuters.

Christopher Sessums Граница

«Каким бы серьезным сдвигом для страны это не было, мы должна взять на вооружение австралийскую модель поведения по отношению к мигрантам, когда нелегалы перехватываются ещё в море и отправляются в лагеря в третьи страны».

«Если бы мы создали условия, при которых достижение европейского берега для мигрантов стало бы невозможным, то они бы отказались от этого дорогостоящего и опасного путешествия» — приводят немецкие СМИ мнение министра.

Министерство предлагает перехватывать мигрантов из Ливии и перенаправлять их в Тунис, Египет и другие североафриканские государства, для размещения в лагерях для беженцев. Если бы в этих лагерях их ходатайство о предоставлении убежища принималось, то дальше их можно беспрепятственно перенаправлять в Европу, таким образом возможно избавиться от потока нелегалов.

Автор предложения Томас де Мезьер, член ХДС, лидер которой Ангела Меркель уже потеряла значительное количество голосов из-за своей политики в отношении мигрантов.

Данное предложение ещё не обсуждалось, но оппозиционные политики его уже осудили.

Напоминаем, что миграционный вопрос вызывает у европейцев всё больше озабоченности. После т.н. «Арабской весны», когда при содействии США были разрушены многие светские государства, оттуда хлынул поток беженцев захлестнувших Европу. После разрастания террористического квазигосударственного образования известного как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поток беженцев стал ещё более плотным и угрожающим. Ведущие европейские политики начали терять поддержку избирателей, что, как предполагают некоторые аналитики, за несколько лет навсегда изменит облик Европы.