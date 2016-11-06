Иваново, 6 ноября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Под завалами двухэтажного многоквартирного дома, частично разрушенного в результате взрыва бытового газа, обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Ивановской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

Напомним, в Иваново в двухэтажном трехподъездном доме произошел взрыв бытового газа. Один из подъездов дома частично разрушен. Прибывшие на место спасатели МЧС эвакуировали из здания 14 человек и приступили к разборам завалов. Под обломками могли находится до восьми человек.

Из-под завалов удалось извлечь шесть человек, двое из них были госпитализированы, один — в тяжелом состоянии.

Пожилая женщина и ребенок были найдены мертвыми.

Разборы завалов продолжаются.