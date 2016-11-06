МЧС: при взрыве бытового газа в Иванове погиб один человек
Иваново, 6 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Иваново погиб человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает Центральный региональный центр МЧС.
Brett Neilson
Взрыв
Сообщается, что взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном трехподъездном доме. Один из подъездов частично разрушен. Площадь разрушения — 80 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 человек и приступили к разборам завалом. Из-под обломков здания были спасены шесть человек. Двоим понадобилась госпитализация. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.
Также обнаружено тело женщины.
Спасательные работы продолжаются.