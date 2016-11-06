Кабул, 6 ноября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Посольство Австралии в Кабуле принимает все возможные меры, чтобы получить необходимую информацию о происшедшем.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Афганский телеканал Tolo News сообщил, что на женщину направили оружие и увезли в неизвестном направлении прямо из центра Кабула.

Похищение людей уже давно стало серьёзной проблемой для Афганистана. Похищения происходят с единственной целью — получения выкупа.

Чаще похищают местных жителей, а не иностранцев, однако в этом году уже было похищено несколько иностранных граждан, включая двух австралийцев. Один из них Керри Джейн Уилсон был похищен в Джалал-Абаде в апреле, пробыл в плену несколько месяцев и был освобождён в августе. Другой австралиец был похищен в августе вместе со своим американским коллегой.

Афганистан одно из самых нестабильных государств в Центральной Азии, после вторжения в эту страну американцев, рост преступности резко вырос. Похищение людей и наркоторговля по сути стали единственным средством заработать, поэтому местные жители охотно включаются в эти занятия. Всё это происходит на фоне непрекращающейся гражданской войны и бесконечных террористических актов.