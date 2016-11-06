Вашингтон, 6 ноября, 2016, 06:59 — ИА Регнум. В Вашингтоне считают, что кибератаки, якобы организованные Москвой, направлены на то, чтобы в США и странах Западной Европы победили угодные Кремлю кандидаты. Этот процесс продлится как минимум до 2018 года и будет содействовать смягчению дипломатической изоляции РФ, режиму санкций и подготовке к президентским выборам в России. Об этом пишет Wall Street Journal.

David Whelan Русский хакер

Даже если хакерские атаки завершатся неудачно, то они все равно будут способствовать ухудшению обстановки внутри стран, и тем самым вынудят власти сконцентрировать внимание на решение внутренних проблем, отмечает издание. Далее Москва добьется смягчения политики других стран в отношении ее.

Издание приводит высказывание одного из источников в Белом доме. По его словам, кибератаки российских хакеров, в частности, публикация электронных переписок американских политиков, направлены на то, чтобы подорвать доверие к избирательной системе США. Это необходимо России, считают в Белом доме, чтобы после президентских выборов 2018 года в РФ можно было заявить, что американская избирательная система ничуть не лучше российской. Вашингтон расценивает эту «угрозу» как долгосрочно и считает, что к ней нужно относительно очень серьезно.

Спекуляции на эту тему в преддверии президентских выборов в США звучат все чаше. Ранее ИА REGNUM со ссылкой на американские СМИ писало, что американские военные хакеры проникли в российскую сеть и в случае необходимости готовы нанести удар по системе. Как сообщало NBC News, эти действия связаны в кибератакой на американскую сети, в которой Вашингтон обвинил российских хакеров. В США считают, что атака связана с президентскими выборами, которые пройдут в стране на следующей неделе.