Лондон, 6 ноября, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Способна ли Великобритания противостоять «угрозе», исходящей от российского танка «Армата», и почему правительство страны в течение последних 20 лет не озаботилось созданием боевой машины, способной составить конкуренцию новой разработке российских военных? Такие вопросы поднимает британская военная разведка во внутреннем информационном документе, содержание которого стало известно изданию Sunday Telegraph.

Vitaly V. Kuzmin Танк «Армата» на параде

«Без преувеличений, «Армата» представляет собой наиболее революционный шаг в изменении конструкции танка за последние полвека», — цитирует издание сообщение военной разведки Великобритании.

«Неудивительно, что танк вызвал сенсацию», считают британские военные. Создание боевой машины нового поколения поставило под сомнение действующую оборонную стратегию Великобритании, которая не в состоянии предоставить конкурирующую модель танка. В ведомстве уверены: созданием аналогичной машины следовало бы озаботиться еще 20 лет назад.

В свете вероятной победы на выборах республиканца Дональда Трампа, который выступил с критикой чрезмерного американского финансирования НАТО, в Лондоне все больше опасаются вероятной «агрессии Владимира Путина».

В ведомстве озабочены тем, что оборонная стратегия Великобритании в последнее время была сосредоточена на противодействии угрозам со стороны повстанцев в Ираке и Афганистане, чьим основным оружием являются самодельные взрывные устройства. Именно поэтому военные игнорировали опасность, которую представляют российские танки.

«Находимся ли мы на пороге новой технологической гонки вооружений?», — задают вопрос представители британской разведки, с сомнением отзываясь о возможностях британского танка Challenger 2.